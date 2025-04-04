ГУР розкрило імена 11 капітанів та дані про судна тіньового флоту РФ

ГУР розкрило імена ще 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою. У цьому переліку:

Іван Нікіфоров (капітан судна KOTLAS);

Дмитро Халльов (судно ONEIROI);

Олександр Перегудов (судно CARUZO);

Іван Шашин (судно CARUZO);

Олександр Григор'єв (судно CARUZO);

Андрій Лемешко (судно BERRA);

Михайло Стрижак (судно BERRA);

Костянтин Коваленко (судно CORUS);

Владислав Павицький (судно BERRA);

Сергій Іванов (судно EVENTIN);

Михайло Іванов (судно CHEN LU).

Серед оприлюднених осіб - капітани танкерів, афілійованих з підсанкційною російською компанією "Совкомфлот", які порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту. Це Іван Нікіфіров, капітан танкера KOTLAS, та Костянтин Коваленко, капітан танкера CORUS.

Капітани володіють реальною інформацією про власників тіньових танкерів, технічний стан суден, вантаж і його вартість, а також маршрут судна.

"Саме вони ухвалюють рішення про відключення або маніпуляції з навігаційними системами кораблів, підробку даних про місцезнаходження суден, внесення неправдивих даних у маршрутні журнали, небезпечне перевантаження нафти між суднами в морі та застосування інших схем для обходу санкцій", - зазначає ГУР.

Як наголошує розвідка, такі дії не лише сприяють фінансуванню війни проти України, а й створюють загрозу глобальної екологічної катастрофи.

На порталі War&Sanctions вже доступні дані про 782 судна та 100 капітанів.