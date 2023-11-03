У ГУР розкрили роль Росії та "вагнерівців" у нападі ХАМАС на Ізраїль

"Така інформація (про підготовку ПВК "Вагнера" бойовиків ХАМАСу, - ред.) є і не лише щодо "вагнерівців", а й щодо інших російських ПВК. "Вагнерівці" використовувалися як канали зв'язку, як канали для передачі інформації, для тренувань з передачі досвіду російсько-української війни. І те, як застосовуються, зокрема, безпілотники проти ізраїльської бронетехніки - це яскраве цьому підтвердження", - зазначив Юсов.

Крім того, за його даними, є підтверджена інформація про передачу Росією окремих зразків трофейних озброєнь, насамперед стрілецької зброї бойовикам ХАМАСу з тим, щоби пізніше звинуватити Україну у нібито продажі і постачання західного озброєння.

"Але ці самі трофейні зразки були передані різними каналами ще до атаки ХАМАСу на Ізраїль. Думаю, що тут висновки можна зробити самостійно", - констатував представник розвідки.

Атаки на Ізраїль - складова війни РФ проти України

Юсов також зазначив, що Росія активно використовує терористичні атаки на Ізраїль як складову війни проти України. І офіційні контакти Росії із ХАМАСом вже ні для кого не секрет. Це відбувається публічно. Те, що російська пропаганда і офіційні особи відверто раділи тому, що відбувається в Ізраїлі - це також факти.

"Були абсолютно безумні, місцями тупі інформаційно-психологічні операції проти України, які на цьому тлі намагалась проводити Росія. Вони провалились і засвідчили, що Москва була в процесі до факту останніх нападів", - резюмував він.

Зв'язок ПВК "Вагнера" з ХАМАС

Нагадаємо, раніше в ЦНС повідомляли, що частина бойовиків ПВК "Вагнера", які виїхали з Білорусі у напрямку країн Африки, були залучені до підготовки та передачі бойового досвіду терористам ХАМАС. Крім того, терористи ХАМАСа використовують експортні варіанти зброї виробництва РФ. Також мериканська розвідка повідомляє, що приватна військова компанія "Вагнера" може передати бойовикам з "Хезболли" систему ППО.