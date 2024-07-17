У ГУР пояснили слова Буданова про наступ РФ із півночі
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував ситуацію на північних кордонах країни. За його словами, інформація та обстановка активно змінюються, що вимагає постійних коректив у формах подачі інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.
"Інформація і ситуація активно змінюється. І коли ми говоримо про форму подачі інформації, інтерв'ю поважним друкованим виданням, які виходять згодом за декілька тижнів і пізніше після факту проведення інтерв'ю, то звичайно треба робити певні поправки і корективи", - пояснює Юсов.
За його словами, дане інтерв'ю, в якому керівник ГУР МО Кирило Буданов говорив про загрозу наступу РФ з півночі, записувалося тоді, коли були активні дії на Харківському напрямку і ворог продовжував свою наступальну операцію.
Юсов зауважив, що українські Сили безпеки та оборони зламали плани ворога по Харківській області і по іншому північному напрямку.
"Але справді загроза там залишається. Ворог не буде полишати спроб дестабілізувати ситуацію, відволікати сили й засоби українських Сил безпеки й оборони. Тому так, в цьому контексті це питання актуальне. Ми говоримо про російсько-українські кордони, ми говоримо про північний напрямок", - наголосив представник ГУР.
На питання, чи спостерігається наразі на окремих ділянках північного кордону накопичення сил, яких не було відносно нещодавно, Юсов відповів, що зараз у ГУР бачать спроби ворожих ДРГ і спроби ротації, зміни, поповнення підрозділів, які зазнали значних втрат у живій силі та техніці.
"Звичайно, Сили безпеки й оборони України за цим уважно спостерігають, готуються й проводять активні контрзаходи", - сказав він.
Що передувало
Нагадаємо, напередодні голова ГУР Кирило Буданов прокоментував загрозу наступу окупантів на півночі України, враховуючи бажання Кремля мобілізувати ще 300 тисяч росіян.
Напередодні військові пояснили, чи є загроза наступу окупантів в Україну з Білорусі. Вони також назвали головну помилку українців.
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