ГУР про плани РФ захопити кілька великих міст до кінця 2026 року: не вистачить сил

У військовій розвідці звернули увагу, що противник і до цього мав плани щодо захоплення міст України. Інтервенти намагатимуться окупувати нові, якщо з'явиться така можливість.

"Втім, за нашими оцінками, у них не вистачить сил окупувати наші міста. Людський ресурс - це одне, але для окупації та утримання потрібно набагато більше, ніж мобілізовані недосвідчені військові", - розповів він.

Черняк зазначив, що Кремль озвучував свої грандіозні цілі кілька років, при цьому жодної з них не було досягнуто.

В цей час для російського керівництва ситуація патова, оскільки Москва оголосила про "входження" окупованих територій України до складу РФ, хоча де-факто це не так. У спробі чогось досягти росіяни продовжать жертвувати людським ресурсом.

"Так, у Москві не рахують людей, але там рахують гроші. Фінансових ресурсів на війну у них вистачить до 2025 року. А далі побачимо", - наголосив представник ГУР.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у розмові з РБК-Україна погоджується, що хоча якийсь план щодо військової кампанії до кінця 2026 року і може лежати на столі у російського диктатора Володимира Путіна, його реалізація - зовсім інша справа.

Так експерт висловився про представлену раніше доповідь Німецького товариства зовнішньої політики (GDAP) про те, що Росія буде готова до війни з НАТО вже через 6 років. Так, згідно з документом, щорічно РФ може готувати по 280 тисяч солдатів.

"Це все лягає у загальну канву, можливо, німецька розвідка отримала дані про подібні плани. Але це лише плани. У них був план встановлення контролю над Києвом та Україною в 2022 році. Він не був реалізований. Взагалі плани можуть різні, питання в тому, чи вийде їх реалізувати", - зазначив Мусієнко.

Щодо захоплення російськими окупантами таких міст, як Харків, Запоріжжя та Дніпро - що зазначено у матеріалі BILD про середньостроковий російський план на війну з Україною аж до кінця 2026 року - то експерт висловив серйозні сумніви.

Що писав BILD про військовий план РФ до кінця 202-го

Йдеться про публікацію аналітика BILD Юліана Рьопке з посиланням на джерела у німецькій розвідці, в якому представлено план РФ ведення військової кампанії проти України на кілька років. Відповідно до цього плану:

до кінця 2024 року окупанти хочуть повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також вийти на річку Оскол у Харківській області (тобто просунутися по Лимано-Куп'янській осі)

до кінця 2026 року взяти під контроль великі території на сході, захопивши Запоріжжя, Дніпро та Харків

на півдні росіяни мають намір утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на Херсон чи Одесу

Усі східні території лівіше за Дніпро росіяни хочуть окупувати протягом 36 місяців

РФ готова щороку втрачати до 100 тисяч військових під час війни проти України.

Німецьке видання BILD отримало у розпорядженні російський план війни до кінця 2026 року (фото: bild.de)