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У ГУР заявили про використання Росією вибухівки при підриві Каховської ГЕС

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Вівторок 06 червня 2023 20:23
У ГУР заявили про використання Росією вибухівки при підриві Каховської ГЕС Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Головного управління розвідки Міноборони має докази того, що Каховська ГЕС була знищена в наслідок використання вибухівки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов "Суспільному".

За його словами, фахівці не бачать причин думати, що Каховська гребля "стомилася".

"Сценарії можуть бути різні. Але висновки попередні: фахівці не бачать причин думати, що дамба "стомилася". Є й інші чинники", - заявив Юсов.

Зауважимо, раніше у ГУР заявляли, що окупанти двічі мінували Каховську ГЕС перед тим, як її підірвати 6 червня. В розвідці додають, що такий крок свідчить про паніку серед загарбників.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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