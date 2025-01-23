ГУР перехопило наказ окупанта про страту українського військового

Не перший випадок

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила розмову російського командування з підлеглими. У розмові один з командирів армії РФ віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.

Таку ж розмову розвідники перехопили й у грудні минулого року.

Розстріл українських військових

Зазначимо, останнім часом росіяни почали частіше страчувати українських військовополонених.

Зокрема, сьогодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених.

6 січня Лубінець також повідомив, що російські солдати розстріляли українських військових у Донецькій області. Інцидент стався неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області.

Однією з наймасовіших страт став розстріл 16 українських військових на Покровському напрямку. Правоохоронці вже встановили підрозділ окупантів, які могли здійснити страту.

Додамо, за даними колишнього генпрокурора Андрія Костіна, до 90% українських полонених у Росії страждають від різного роду катувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.