ГУР перехопило наказ окупанта про страту українського військового

Українські розвідники перехопили розмову російських окупантів. У ній загарбник наказує стратити полоненого військового ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
"Полоненого вбили? Головне завдання зараз - обнулити. Це найголовніше завдання", - наказав загарбник.
ГУР встановило, що воєнний злочинець належить до складу 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії Збройних сил Росії.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила розмову російського командування з підлеглими. У розмові один з командирів армії РФ віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.
Таку ж розмову розвідники перехопили й у грудні минулого року.
Зазначимо, останнім часом росіяни почали частіше страчувати українських військовополонених.
Зокрема, сьогодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених.
6 січня Лубінець також повідомив, що російські солдати розстріляли українських військових у Донецькій області. Інцидент стався неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області.
Однією з наймасовіших страт став розстріл 16 українських військових на Покровському напрямку. Правоохоронці вже встановили підрозділ окупантів, які могли здійснити страту.
Додамо, за даними колишнього генпрокурора Андрія Костіна, до 90% українських полонених у Росії страждають від різного роду катувань.
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