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У ГУР оцінили ситуацію на ЗАЕС

Запоріжжя, П'ятниця 03 листопада 2023 11:45
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У ГУР оцінили ситуацію на ЗАЕС Фото: ситуація на окупованій залишається ЗАЕС незмінною (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Уляна Безпалько
Експерт: Андрій Юсов

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції стратегічно не змінилась. Об’єкт продовжує знаходитися під контролем російських терористів.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, через перебування на ЗАЕС російських окупантів там зберігається загроза різних позаштатних ситуацій.

"Те, що там відбувається, є грубим порушенням міжнародного права і українського законодавства", - наголосив Юсов.

Він зазначив, що ГУР продовжує не тільки стежити за перебігом подій, але й працювати "доступними шляхами".

"Після останнього загострення зараз ситуація дещо стабілізувалася", - підсумував Юсов.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Нагадаємо, нещодавно Міненергетики повідомило, що ситуація на ЗАЕС погіршується. Як заявив міністр Герман Галущенко, станція вже понад рік не працює та потребує відповідного утримання.

Раніше повідомлялось, що Запорізька АЕС втратила живлення в ніч на четвер, 10 серпня. Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Зокрема, на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою.

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