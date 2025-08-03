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ГУР отримало секретні дані про найновіший атомний підводний крейсер Росії

Фото: ГУР отримало секретні дані про найновіший атомний підводний човен (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники здобули секретні дані про новітній атомний підводний крейсер Росії. Атомну субмарину носить назву "Князь Пожарський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

Фахівці ГУР здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії - атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борєй-А". У розпорядженні ГУР опинилися:

  • поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;
  • бойові інструкції для екіпажу;
  • бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;
  • приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;
  • інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

Також розвідники отримали виписки з книги корабельних розкладів, яка регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна.

 

Фото: ГУР отримало дані про новітній човен РФ (t.me/DIUkraine)

Що ще відомо про "Князя Пожарського"

Як пояснили в ГУР, підводні човни проєкту 955А "Борєй-А" - один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Ці субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких може нести до 10 бойових блоків.

Підводний човен стратегічного призначення "Князь Пожарський" увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту ВМФ Росії лише 24 липня 2025 року.

Постійне місце базування субмарини - Гаджієво, Мурманська область.

Приймав "Князя Пожарського" на бойове чергування особисто російський диктатор Володимир Путін.

"Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише "Князя Пожарського", а й інших субмарин проєкту 955А, критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора Росії", - додають в ГУР.

Знищення крейсера "Москва"

Нагадаємо, у квітні 2022 року Збройні сили Україні потопили російський крейсер "Москва". Він був флагманом Чорноморського флоту РФ. Це вважається однієї з головних перемог України від початку повномасштабної війни.

Як відомо, крейсер був атакований ракетами "Нептун" українського виробництва. Корабель спочатку був підбитий, там виникла пожежа. Проте росіянам все ж не вдалося врятувати "Москву", екіпаж також пішов на дно.

Детальніше про операцію ЗСУ та затоплення російського крейсера - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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