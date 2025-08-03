ГУР отримало секретні дані про найновіший атомний підводний крейсер Росії

Українські розвідники здобули секретні дані про новітній атомний підводний крейсер Росії. Атомну субмарину носить назву "Князь Пожарський".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.
Фахівці ГУР здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії - атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борєй-А". У розпорядженні ГУР опинилися:
Також розвідники отримали виписки з книги корабельних розкладів, яка регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна.
Фото: ГУР отримало дані про новітній човен РФ (t.me/DIUkraine)
Як пояснили в ГУР, підводні човни проєкту 955А "Борєй-А" - один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Ці субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких може нести до 10 бойових блоків.
Підводний човен стратегічного призначення "Князь Пожарський" увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту ВМФ Росії лише 24 липня 2025 року.
Постійне місце базування субмарини - Гаджієво, Мурманська область.
Приймав "Князя Пожарського" на бойове чергування особисто російський диктатор Володимир Путін.
"Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише "Князя Пожарського", а й інших субмарин проєкту 955А, критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора Росії", - додають в ГУР.
Нагадаємо, у квітні 2022 року Збройні сили Україні потопили російський крейсер "Москва". Він був флагманом Чорноморського флоту РФ. Це вважається однієї з головних перемог України від початку повномасштабної війни.
Як відомо, крейсер був атакований ракетами "Нептун" українського виробництва. Корабель спочатку був підбитий, там виникла пожежа. Проте росіянам все ж не вдалося врятувати "Москву", екіпаж також пішов на дно.
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