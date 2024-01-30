ГУР організувало кібератаку на сервер спецзв'язку Міноборони РФ
Фахівці української розвідки сьогодні, 30 січня, "поклали" сервер спеціального зв'язку Міністерства оборони Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує - 30 січня 2024 року внаслідок кібератаки "ліг" сервер Міністерства оборони держави-агресора Росії, що використовувався для спецзв'язку", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що операцію в кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України.
Результати атаки
Унаслідок кібератаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувалися зазначеним розташованим у Москві сервером.
Фото: Кібероперація ГУР (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджено ФСБ Росії як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.
"Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об'єктах державного сектора Росії, зокрема - військових. Кібероперація - триває", - додали в ГУР.
Кібератаки на Росію
З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".
Увечері вівторка, 30 січня, у Росії почалися масштабні проблеми з мережею Інтернет. Зокрема не працюють усі сайти в домені ".ru".
Напередодні ми повідомляли, що українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони.
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