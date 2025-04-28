ГУР оприлюднило дані про ключові підприємства, які озброюють армію Росії

ГУР оприлюднило нові дані про 243 російські підприємства, що входять до складу найбільших холдингів державної корпорації "Ростех".

Ці підприємства відповідають за понад половину виробництва озброєнь та військової техніки в Росії, що використовуються для агресії проти України.

Згідно з інформацією, опублікованою на порталі War&Sanctions, "Ростех" включає три основні холдинги:

Холдинг високоточні комплекси , який займається розробкою і виробництвом таких систем, як ОТРК "Іскандер-М", аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кінжал", ЗРК "Панцирь-С", а також бронетехніку і кориговані боєприпаси "Краснополь".

Об’єднана авіабудівельна корпорація , що охоплює підприємства, які випускають і обслуговують винищувачі Су і МіГ, стратегічні бомбардувальники, а також військово-транспортні літаки Іл.

Об’єднана двигунобудівна корпорація, яка включає 78 підприємств, що розробляють двигуни для ракет, авіації та військово-морських суден.

В оновленні також міститься детальна інформація про ідентифікацію підприємств, їх функції в структурі корпорації, а також дані про санкції, застосовані до цих компаній.

Це допоможе бізнесу перевіряти своїх контрагентів і ухвалювати рішення про припинення співпраці з підприємствами, що пов’язані з "Ростехом".

Завдяки публікації цієї інформації та синхронізації міжнародних санкцій, українська розвідка сподівається ускладнити ланцюжки постачання для російського ВПК, зменшивши темпи виробництва військової техніки і модернізації озброєнь.

Це, в свою чергу, допоможе обмежити можливості Росії та її союзників у створенні нових видів озброєнь і участі в міжнародних коопераціях.