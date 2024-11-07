Ягупова повернулась. Збірна України розтрощила македонок у відборі до Євробаскету-2025

Євробаскет-2005, кваліфікація, група G. 3-й тур

Північна Македонія – Україна – 49:98 (13:26, 13:26, 7:27, 16:19)

"Синьо-жовті" на старті кваліфікації зазнали двох поразок – від Сербії (42:80) та Португалії (63:78). В тих матчах не грала лідер українок Аліна Ягупова, яка була травмована.

Повернення гравчині іспанської "Валенсії" випало на зустріч з іншим аутсайдером квартету G – командою Північної Македонії. Балканки, як і підопічні Євгена Мурзіна, програли два стартових поєдинки, і навіть випереджали українок за кращою різницею очок.

Втім, очна зустріч чітко показала хто є хто. Тим більше, якщо врахувати, що проходила вона на майданчику наших суперниць, у столиці країни – Скоп'є.

Українки захопили лідерство зі старту й не втрачали його до фінальної сирени. З кожною 10-хвилинкою перевага "синьо-жовтих" зростали, причому дуже суттєво.

Першу чверть наші виграли з різницею в 13 очок, на велику перерву пішли, маючи заділ уже в 31 пункт. У третьому відрізку взагалі декласували суперниць (рахунок чверті – 27:7). А завершилось все двократною перевагою – 98:49.

Найрезультативнішою баскетболісткою в складі "синьо-жовтих" стала Вікторія Балабан з литовського "Нептунаса" – 19 очок та 5 підбирань на додачу. Чудовий індивідуальний результат і в Ягупової – 17 балів та 6 передач. Саме вона з показником ефективності "плюс 22" була найкращою в цьому матчі.

Після перемоги в активі нашої збірної стало чотири очки, що дозволило їй піднятися на 3-тє місце в групі. Наступний матч підопічні Мурзіна зіграють 10 листопада з лідерками квартету G – сербками. Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться в латвійській Ризі.