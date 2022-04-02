Гумштаб "Спасаем жизни" открыл уже второй хаб в Польше

Гуманитарный штаб "Спасаем жизни" открыл уже второй логистический хаб в Польше для бесперебойной доставки продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости в украинские города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя штаба Александра Вишнякова.

По его словам, на базе "Метинвест" в Польше был создан логистический центр для аккумулирования гуманитарной помощи со всего мира.

"Сегодня мы уже запустили второй хаб, цель которого - бесперебойно поставлять продукты питания в наши распределительные центры, которые сегодня расположены в четырех городах Украины, чтобы помощь получили в Авдеевке, Покровске, Запорожье, Кривом Роге, Каменском", - рассказал он.

На существующие хабы приходит два вида помощи: от доноров и партнеров, а также помощь, закупленная на собственные средства.

"Страны, которые уже оказали помощь Украине - Румыния, страны Прибалтики, Нидерланды, Германия, Польша. Мы показали базовый продуктовый набор, который был разработан ВОЗ, он понятен всей Европе и всему миру, он сбалансирован: масло, сахар, крупы. Также страны перечисляют средства", - добавил Вишняков.

Вишняков также отметил, что штаб ожидает открытия зелёных коридоров в Мариуполь для оперативной доставки помощи в город, который переживает гуманитарную катастрофу.

"Мы понимаем, что нам нужен полностью безопасный коридор, чтобы не ставить под угрозу жизни людей. Поэтому мы ждем открытие коридора, который позволит доставить помощь. Водители, продукты, транспорт - все они готовы выехать в любой момент", - подчеркнул он.

Напомним, компании "Метинвест" и ДТЭК, входящие в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова и при поддержке государства создали гуманитарный штаб "Спасаем жизни", целью которого является сбор продуктов для людей, наиболее пострадавших от российского вторжения.

Как сообщалось, в течение месяца украинцам уже передали 117 тонн продуктов.