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Гумпроект "Спасаем жизнь" собрал почти 1,3 млн евро на закупку продуктов и лекарств для украинцев

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Суббота 04 июня 2022 14:51
Гумпроект "Спасаем жизнь" собрал почти 1,3 млн евро на закупку продуктов и лекарств для украинцев Фото: гумпроект "спасаем жизнь" собрал почти 1,3 млн евро на закупку продуктов и лекарств (пресс-служба СКМ)
Автор: Артем Горовенко

Гуманитарный проект "Спасаем жизни" с момента своего создания собрал почти 1,3 млн евро на гуманитарную помощь жителям пострадавшим регионам Украины. Это позволило направить в разные регионы Украины почти 57 тысяч наборов первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу проекта.

Согласно отчету, опубликованному на сайте SCM, сейчас его поддерживают почти 90 доноров и партнеров из Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран. Они передали проекту более 1,3 млн евро в виде финансовой и гуманитарной помощи.

Гумпроект &quot;Спасаем жизнь&quot; собрал почти 1,3 млн евро на закупку продуктов и лекарств для украинцев

Как известно, проект был создан группой "Метинвест" и ДТЭК, в координации с Фондом Рината Ахметова. Они уже направили на помощь проекту более 6,5 млн евро.

На днях проект подписал меморандум о сотрудничестве с Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии.

В рамках соглашения планируется поступление 200 тонн пищевых продуктов и предметов первой необходимости ежемесячно. Благодаря этому партнерству примерно 30000 жителей пострадавших регионов смогут жить более качественно и не бояться голода.

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