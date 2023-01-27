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Гумпроект "Рятуємо життя" забезпечив потребу в протезуванні вже 28 українців

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П'ятниця 27 січня 2023 20:39
Гумпроект "Рятуємо життя" забезпечив потребу в протезуванні вже 28 українців Фото: гумпроект "Рятуємо життя" забезпечив потребу в протезуванні вже 28 українців (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Гуманітарний проект "Рятуємо життя" забезпечив потребу в протезуванні й лікуванні на різних стадія вже 28 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Метінвесту".

Щоб стати учасником благодійної ініціативи з протезування, телефонуйте на гарячу лінію гуманітарного проекту "Рятуємо життя" - 0800600014.

Для того, аби якомога більше українців змогли отримати якісні послуги з протезування, проект підписав меморандум про співпрацю з Protez Hub. Він працює в Україні з 2015 року, залучаючи фахівців зі США, Великобританії, Канади, Австралії та країн Європи, у партнерстві з міжнародними й українськими фондами, компаніями, підприємствами.

Наразі допомогу отримують 28 українців, усього в програмі реабілітації (протезування та психологічна допомога) беруть участь уже 168 осіб. В обробці також - заявки від понад пів сотні людей.

Нагадаємо, гумроект "Рятуємо життя" є однією з найбільших гуманітарних ініціатив в Україні. Окрім протезування, проєкт допомагає в психологічному відновленні, навчанні та реінтеграції постраждалих від війни жінок і дітей.

Загалом у межах проекту допомогу від "Метінвесту" й Фонду Ахметова отримали майже 400 тисяч людей.

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