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Гумпроект "Спасаем жизнь" обеспечил потребность в протезировании уже 28 украинцев

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Пятница 27 января 2023 20:39
Гумпроект "Спасаем жизнь" обеспечил потребность в протезировании уже 28 украинцев Фото: гумпроект "Спасаем жизнь" обеспечил потребность в протезировании уже 28 украинцев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" обеспечил потребность в протезировании и лечении на разных стадиях уже 28 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Метинвеста".

Чтобы стать участником благотворительной инициативы по протезированию, звоните по телефону на горячую линию гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" - 0800600014.

Для того чтобы как можно больше украинцев смогли получить качественные услуги по протезированию, проект подписал меморандум о сотрудничестве с Protez Hub. Он работает в Украине с 2015 года, привлекая специалистов из США, Великобритании, Канады, Австралии и стран Европы в партнерстве с международными и украинскими фондами, компаниями, предприятиями.

В настоящее время помощь получают 28 украинцев, всего в программе реабилитации (протезирование и психологическая помощь) принимают участие уже 168 человек. В обработке также - заявки от более чем полусотни человек.

Напомним, гумпроект "Спасаем жизнь" является одной из крупнейших гуманитарных инициатив в Украине. Помимо протезирования проект помогает в психологическом восстановлении, обучении и реинтеграции пострадавших от войны женщин и детей.

Всего в рамках проекта помощь от "Метинвеста" и Фонда Ахметова получили около 400 тысяч человек.

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