Гумпроект "Рятуємо життя" надав допомогу вже 346 тисячам українців

Вже 346 528 жителів України отримали необхідну допомогу від гуманітарної ініціативи "Рятуємо життя", яку реалізує компанія "Метінвест" в координації з Фондом Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Метінвесту".

Проект постачає в Україну харчові продукти та засоби гігієни, забезпечує лікарні медикаментами, обладнанням і витратними матеріалами, опікується культурними й соціальними заходами, бере участь у реабілітаційних програмах та розвиває напрям протезування військових і цивільних українців.

Всього за час існування гуманітарної ініціативи з польських хабів до українських розподільчих центрів доставлено 4 056 тонн життєво важливих вантажів: Запоріжжя - 1 840 т, Кривий Ріг - 1 143 т, Кам’янське - 549 т, Дніпро - 524 т.

Зараз продуктові та гігієнічні набори, медичні препарати й витратні матеріали переважно постачають до Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Кіровоградської, Херсонської й Одеської областей.

Нагадаємо, нещодавно компанія "Метінвест" запустила проект із протезування для українців. До програми входить підготовка до протезування, встановлення протезів та подальше спостереження в українських клініках, а також фізична та психологічна реабілітація.

Першими учасниками проекту стануть співробітники "Метінвесту", які захищають країну у лавах ЗСУ. Далі її розширять на ветеранів війни та мирних жителів у регіонах, де працює компанія.