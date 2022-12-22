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Гумпроект "Спасаем жизнь" оказал помощь уже 346 тысячам украинцев

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Четверг 22 декабря 2022 14:24
Гумпроект "Спасаем жизнь" оказал помощь уже 346 тысячам украинцев Фото: гумпроект "Спасаем жизнь" оказал помощь уже 346 тысячам украинцев (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Уже 346528 жителей Украины получили необходимую помощь от гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь", которую реализует компания "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Метинвеста".

Проект поставляет в Украину пищевые продукты и средства гигиены, обеспечивает больницы медикаментами, оборудованием и расходными материалами, занимается культурными и социальными мероприятиями, участвует в реабилитационных программах и развивает направление протезирования военных и гражданских украинцев.

Всего за время существования гуманитарной инициативы по польским хабам в украинские распределительные центры доставлено 4 056 тонн жизненно важных грузов: Запорожье - 1 840 т, Кривой Рог - 1 143 т, Каменское - 549 т, Днепр - 524 т.

Сейчас продуктовые и гигиенические наборы, медицинские препараты и расходные материалы преимущественно поставляются в Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую, Кировоградскую, Херсонскую и Одесскую области.

Напомним, недавно компания "Метинвест" запустила проект по протезированию для украинцев. В программу входит подготовка к протезированию, установке протезов и дальнейшему наблюдению в украинских клиниках, а также физической и психологической реабилитации.

Первыми участниками проекта станут сотрудники "Метинвеста", защищающие страну в рядах ВСУ. Далее она будет расширена на ветеранов войны и мирных жителей в регионах, где работает компания.

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