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Гуменюк відреагувала на вибухи у Феодосії. Припускає, що вони можуть повторитися

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи в окупованій Феодосії на зразок тих, які були сьогодні вночі, можуть повторитися. Там розташоване нафтове сховище росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що в окупованій Феодосії росіяни розмістили потужне нафтове сховище, де можуть зберігатися дуже великі запаси для Чорноморського флоту РФ. Гуменюк натякнула, що нічні вибухи у Феодосії схожі на ті, які нещодавно сталися в районі Севастополя.

"Зрозуміло, що вони будуть захищати цей напрямок. І зрозуміло, що логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях. І забезпечення пально-мастильними матеріалами - це дуже важливий компонент бойової готовності. І тому "бавовна" буде квітнути. І це неминуче", - сказала вона.

При цьому речниця припускає, що вибухи поблизу Новоросійська у Краснодарському краї Росії можуть бути провокацією.

Нагадаємо, цієї ночі у портовому місті Новоросійськ пролунали гучні вибухи, а росіяни заявили про атаку морських дронів.

Варто зазначити, що джерела РБК-Україна в СБУ повідомляють, що спецпризначенці Служби безпеки України провели спецоперацію в бухті Новоросійська. Внаслідок чого було пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк".

Вибухи у Феодосії

Як повідомлялося, в ніч на 4 серпня в окупованій Феодосії пролунали вибухи. На опублікованих у мережі відео було чути вибухи та стрілянину.

Пізніше Міноборони РФ заявило про "атаку дронів" та стверджувало, що її нібито відбили.

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