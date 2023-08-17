Гуменюк про те, як зараз працює Кримський міст: поставили на "провітрювання"

Після нещодавніх атак дронів Кримський міст працює в обмеженому режимі та не забезпечує повноцінної логістики російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Міст поставили на "провітрювання", тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі автомобільні смуги все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі й виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено", - розповіла Гуменюк.

За її словами, таким чином максимально потужна мостова артерія не забезпечує повноцінної логістики, як і інші "хворі" мости - Чонгарський і Генічеський, вони не можуть забезпечувати повноцінну потребу РФ в логістиці та постачанні.

Гуменюк також зазначила, що росіяни реагують на загрозу збільшенням корабельного угруповання, що має забезпечувати патрулювання і відстеження надводної обстановки.

"Але зрозуміло, що реагування їх на загрозу, яка їм не зовсім відома за тактико-технічними характеристиками може бути різним, тому вони час від часу влаштовують навчання і задимлення навколо цього об’єкту", - додала вона.

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, що 17 липня на Кримському мосту сталася чергова "бавовна". Як згодом стало відомо РБК-Україна з власних джерел, СБУ та ВМС провели успішну атаку на міст окупантів з використанням морських дронів.

Через що на Кримському мосту було зруйновано два прольоти. Руйнування були настільки значними, що його відновлення, за оцінками окупаційної "влади", триватиме щонайменше до кінця року.

Крім того, завдяки злагодженій роботі СБУ та ВМС, вже 4 серпня у порту Новоросійська був підбитий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк", а вже наступного дня у районі Керченської протоки морський дрон вдарив по нафтовому танкеру SIG.