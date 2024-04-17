Гуменюк розповіла, що допоможе ЗСУ розширити плацдарм на лівобережжі Дніпра
Українські військові можуть проводити роботу з розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра, але для цього їм необхідні засоби РЕБ, які захищатимуть від атак ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
У неї запитали, чи мають можливість українські військові розширити вглиб плацдарм на лівобережжі та чи є зброя для того, щоб воювати далі на цьому напрямку.
За її словами, воювати є чим, але найголовніше - мати можливість захищатися. У цьому контексті вона вказала на важливість засобів РЕБ
"Тому що утримувати плацдарм в умовах, коли атакують, фактично насипають з повітря, дрони (атакують - ред.), дуже важко", - уточнила вона.
Росіяни ховаються за мирним населенням
Вона пояснила, що засоби радіоелектронної боротьби дуже допомагають цьому протидіяти, що дає змогу нашим воїнам проводити заходи з розширення плацдарму.
"Коли вони відчувають себе захищеними і можуть зупиняти дрони фактично в повітрі, заземлюючи їх засобами радіоелектронної боротьби, тому що застосовувати вогневе ураження по дронах дуже важко", - сказала Гуменюк.
Також вона уточнила, що окупанти працюють по українських позиціях, ховаючись за мирним населенням на тимчасово окупованих територіях.
Плацдарм на лівобережжі Дніпра
Українські воїни торік змогли висадитися в деяких місцях на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Тоді цю інформацію підтвердив і президент Володимир Зеленський. Відтоді основні бої відбуваються в районі села Кринки.
Раніше Сили оборони України показали, як працюють по росіянах у районі села Кринки.
На початку квітня Гуменюк повідомила, що окупанти намагалися змінити тактику в районі Кринок, намагаючись витіснити ЗСУ із займаних плацдармів. Але ці спроби виявилися нерезультативними.
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