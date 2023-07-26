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Гуменюк розповіла, як може виглядати операція росіян під чужим прапором у Чорному морі

Фото: як може виглядати операція росіян під чужим прапором у Чорному морі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Операція РФ під чужим прапором у Чорному морі може бути як атакою іноземного судна, в чому звинуватить Україну чи атакою з палуби самого судна, яке нібито йтиме під іноземним прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Скоріш за все йдеться про те, що ними може запущене будь-яке судно під виглядом іншого прапору, не російського. Тобто імітація іноземного судна, з якого може відбутися атака. Тобто перекласти провину на Україну - це класична практика окупантів", - зазначила вона.

Як додала Гуменюк, саме так російські війська роблять і на тимчасово окупованих територіях і зараз фактично в тимчасово окупованій частині Чорного моря.

"Там де навколо Кримського півострова навігація все ще продовжується. І там вона досить жвава. Саме там курсують судна, в тому числі й іноземні. Які завозять і вивозять вантажі в ті порти, які фактично є на тимчасово окупованій території. Ця проблема навігації дуже давня, ще з часів окупації Криму. Але факт, що там курсує багато іноземних суден наявний", - додала спікер.

Як пояснила Гуменюк, ось там якраз Росія може вдатися до провокації під виглядом імітації будь-яких дронів - підводних чи надводних, або навіть збройної ракетної атаки.

"Спровокувати нестандарту ситуацію з обстрілом іноземного судна і звинуватити в цьому Україну", - констатувала вона.

Операція РФ під чужим прапором

Раніше спікер Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що Росія готує операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі низки ударів РФ по Одесі, дунайській інфраструктурі та відмові від "зернової угоди".

Зазначимо, що РФ не вперше використовує такі операції для дискредитації України. Наприклад, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що у Кремлі створюють інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Білгородській області з метою відновити громадську підтримку війни в Україні.

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