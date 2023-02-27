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Гуменюк пояснила збільшення кількості кораблів росіян у Чорному морі

Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Збільшення кількості російських кораблів у Чорному морі свідчить про те, що вони намагаються знайти нову тактику для завдання більш результативних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, збільшення кількості кораблів РФ у Чорному морі пов'язане з тим, що ворогові не завжди спокійно в бухтах, які вони вважають своїми пунктами базування.

Гуменюк додала, що таким чином роосіяни намагається грати м'язами, оскільки вони вивели в море великі десантні кораблі.

"Але те, що збільшилася кількість ракетоносіїв, і те, що це підводні ракетоносії, пуск з яких для виявлення протиповітряної оборони ускладнений, може говорити про ту саму нову тактику, яку вони вишукують, щоб ракетні удари були результативнішими", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія 27 лютого ввечері збільшила корабельне угруповання у Чорному морі. Там зафіксували два ворожі ракетоносія.

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