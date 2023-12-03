Гуменюк перевели з прес-центру Сил оборони Півдня, - джерела

За даними співрозмовників РБК-Україна, близько тижня тому Гуменюк перевели на "інший напрямок". Куди саме перевели колишню речницю Сил оборони Півдня - поки невідомо.

РБК-Україна звернулася за коментарем до Наталії Гуменюк. Вона не підтвердила інформацію про її звільнення чи переведення з прес-центру Сил оборони Півдня.

При цьому Гуменюк на тлі повідомлень у мережі про її звільнення опублікувала на власній сторінці у Facebook пост з натяком.

Додамо, що у листопаді у мережі з'явилася інформація про те, що Наталію Гуменюк можуть звільнити з прес-центру Сил оборони півдня України. Гуменюк натякала, що її переводять в межах прикордонної служби.

Що відомо про Гуменюк

На сайті Державної прикордонної служби України вказується, що Наталія Гуменюк обіймає посаду помічника начальника регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Регіонального управління Морської охорони (Одеса).

Навесні 2022 року вона очолила об'єднаний координаційний прес-центр Сил оборони півдня України. Українці знають Наталію Гуменюк як речницю Півдня. Вона часто з'являлася в ефірі телемарафону, інформуючи про ситуацію у південних областях. Проте останніми днями Гуменюк зникла з телеефірів.

Сама Гуменюк раніше в інтерв'ю повідомляла, що керівництво прес-центром стало для неї новим досвідом та великим експериментом.

Наталія Гуменюк також є кавалер ордена княгині Ольги III ступеня. Нагороджена 12 вересня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.