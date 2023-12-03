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Гуменюк перевели из пресс-центра Сил обороны Юга, - источники

Одесса, Воскресенье 03 декабря 2023 15:16
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Гуменюк перевели из пресс-центра Сил обороны Юга, - источники Фото: Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

Наталью Гуменюк перевели из пресс-центра Сил обороны юга Украины. Вероятно, спикер теперь работает на другом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным собеседников РБК-Украина, около недели назад Гуменюк перевели на другое направление. Куда именно перевели бывшего спикера Сил обороны Юга - пока неизвестно.

РБК-Украина обратилось за комментарием к Наталье Гуменюк. Она не подтвердила информацию об ее увольнении или переводе из пресс-центра Сил обороны Юга.

При этом Гуменюк на фоне сообщений в сети об ее увольнении опубликовала на собственной странице в Facebook пост с намеком.

Гуменюк перевели из пресс-центра Сил обороны Юга, - источники

Добавим, что в ноябре в сети появилась информация о том, что Наталию Гуменюк могут уволить из пресс-центра Сил обороны юга Украины. Гуменюк намекала, что ее переводят в пределах пограничной службы.

Что известно о Гуменюк

На сайте Государственной пограничной службы Украины указывается, что Наталья Гуменюк занимает должность помощника начальника регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Регионального управления Морской охраны (Одесса).

Весной 2022 года она возглавила Объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга Украины. Украинцы знают Наталью Гуменюк как спикера Юга. Она часто появлялась в эфире телемарафона, сообщая о ситуации в южных областях. Однако в последние дни Гуменюк исчезла из телеэфиров.

Сама Гуменюк ранее в интервью сообщала, что руководство пресс-центром стало для нее новым опытом и большим экспериментом.

Наталья Гуменюк также является кавалером ордена княгини Ольги III степени. Награждена 12 сентября 2022 года за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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