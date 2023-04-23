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Гуменюк про можливу висадку ЗСУ на лівому березі Херсонської області: робота триває

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові не спростовують, але і не підтверджують заяви про можливу висадку ЗСУ на лівому березі Херсонської області. Робота на цій ділянці фронту триває і вимагає інформаційної тиші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Я хочу, щоб всі зрозуміли, що дуже складна робота триває, коли треба пересікти таку перешкоду як Дніпро. Коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, коли не буде безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння", - заявила Гуменюк.

Речниця нагадала, що часто ворог використовує інформацію як зброю. Тому закликала дотримуватися інформаційної тиші.

"Я вже говорила, що ця війна має ознаки гібридної війни і тут досить потужний інформаційний фронт. Всі обов'язково дочекаються добрих новин, але ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових", - додала вона.

Нагадаємо, аналітики ISW, аналізуючи геодані російських військкорів, заявили, що українські військові, ймовірно, зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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