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Гуменюк про мобілізацію: спостерігаємо падіння ентузіазму у населення

Фото: серед українців спостерігається падіння ентузіазму щодо мобілізації (facebook com gazetadp)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні спостерігається падіння ентузіазму у населення щодо мобілізації. Проте Збройним силам потрібен мобілізаційний резерв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що українським військовим потрібно поповнювати мобілізаційний ресурс. Тому президент Володимир Зеленський нещодавно звернувся до українців та нагадав, що захист держави - обов'язок громадян.

Водночас Гуменюк прокоментувала небажання деяких українців отримувати та уникати повісток.

"Наразі ми спостерігаємо все ж таки падіння ентузіазму певного у цієї категорії населення, які вже, як то кажуть, зрозуміли для себе, що можуть цілком і в умовах війни співіснувати в цивільному житті і не поспішають прийти до центру комплектування, надати про себе дані", - сказала речниця.

Гуменюк додала, що багато військовозобов'язаних мають документи та підстави отримати відтермінування від мобілізації. Проте їх теж варто надати у центри комплектування.

"Вони цілком законним способом можуть це надати встановленим порядком і уникнути тієї самої мобілізації, якої вони не хочуть", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк заявила, що вручення повістки громадян ще не означає негайну відправку на фронт.

Зазначимо, раніше РБК-Україна розповідало, хто має право на відстрочку.

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