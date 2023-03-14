У "гуманітарці" для переселенців виявили неякісні консерви на мільйони гривень

В Кіровоградській області керівник підприємства підозрюється в постачанні неякісних консервів на 13,7 мільйона гривень. Їх виявили в гуманітарці для переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, підозрюваний у травні 2022 року в рамках державної закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання поставив товар неналежної якості на 13,7 млн грн.

"Мова йде про постачання 26 тисяч банок консерви яловичої, яка використовувалась при формуванні гуманітарних пакунків, призначених для регіонів, де тривають бойові дії", - йдеться в повідомленні..

Як виявилося, технічні характеристики тушкованої консерви не відповідали вимогам ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику підприємства у привласненні коштів в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 КК України).

Як повідомлялося, у Тернопільській області псевдоволонтери на власні потреби витратили майже 2 мільйони гривень, які попередньо зібрали у громадян. Два чоловіки та жінка придбали собі автомобілі, мобільні телефони, ювелірні вироби та інші цінності.

Нагадаємо, в Шевченківському районі Харкова правоохоронці затримали чоловіка, який біля супермаркету торгував товарами, призначеними для гуманітарної допомоги.