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Гуманитарный проект "Спасаем жизни" закупил продуктов почти на 6 млн евро

Фото: гуманитарный проект "Спасаем жизни" закупил продуктов почти на 6 млн евро (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Гуманитарный проект "Спасаем жизни" закупил продуктов питания уже на 5,6 млн евро. Эти продукты покупают в Европе и Украине, а потом формируют из них гуманитарные наборы для украинцев, пострадавших от войны, развязанной РФ в нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя проекта Александра Вишнякова.

Кроме того, силами проекта закупаются и формируются стратегические продуктовые запасы в украинских городах, которые находятся недалеко от линии военных действий.

"На сейчас закуплено и доставлено уже более 2,6 тысячи тонн продукции, в планах закупить еще тысячу тонн. Для сравнения: 2,6 тыс. тонн - это железнодорожный состав более чем в 118 вагонов. Сейчас в пути находится 140 тысяч наборов, которые совсем скоро будут распределены среди жителей Украины", - рассказал Вишняков.

Как известно, проект был создан компаниями "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова для гуманитарной помощи украинцам. Проект уже помог 40 тысячам мирных жителей.

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