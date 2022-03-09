UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Гуманитарный коридор из Сум в Полтаву будет открыт и сегодня. Назван график

Автор: Владимир Костырин

Жители Сум сегодня тоже смогут выехать в Полтаву - переговорные группы согласовали продление действия "зеленого" гуманитарного коридора на среду, 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Друзья! Всю ночь работала переговорная группа и было продлено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 09.03.2022 с 9.00 до 21.00", - рассказал он.

Сумчане могут выезжать на собственном транспорте.

Дополнительно примерно на 14.00 городские власти возвращают 22 автобуса из Полтавы обратно в Сумы, которые вчера поехали в первой колонне. Их подадут для беременных, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью.

"Городские власти Сум совместно с народными депутатами всю ночь занимались поиском транспорта и дополнительно уведомим место выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного креста!" - добавляет Живицкий.

Ранее в Сумской ОВА рассказали, что 8 марта более 3 тысяч гражданских были эвакуированы из Сум.

Напомним также, что вчера эвакуация из Сум была на время приостановлена из-за стрельбы по маршруту зеленого коридора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолтаваСумы