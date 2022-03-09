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Гуманитарный коридор из Сум в Полтаву будет открыт и сегодня. Назван график

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Сумы, Среда 09 марта 2022 07:43
Гуманитарный коридор из Сум в Полтаву будет открыт и сегодня. Назван график Фото: эвакуация из Сум (t.me)
Автор: Владимир Костырин

Жители Сум сегодня тоже смогут выехать в Полтаву - переговорные группы согласовали продление действия "зеленого" гуманитарного коридора на среду, 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Друзья! Всю ночь работала переговорная группа и было продлено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 09.03.2022 с 9.00 до 21.00", - рассказал он.

Сумчане могут выезжать на собственном транспорте.

Дополнительно примерно на 14.00 городские власти возвращают 22 автобуса из Полтавы обратно в Сумы, которые вчера поехали в первой колонне. Их подадут для беременных, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью.

"Городские власти Сум совместно с народными депутатами всю ночь занимались поиском транспорта и дополнительно уведомим место выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного креста!" - добавляет Живицкий.

Ранее в Сумской ОВА рассказали, что 8 марта более 3 тысяч гражданских были эвакуированы из Сум.

Напомним также, что вчера эвакуация из Сум была на время приостановлена из-за стрельбы по маршруту зеленого коридора.

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