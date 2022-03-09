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Гуманітарний коридор із Сум до Полтави буде відкритий і сьогодні. Названо графік

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Сум, Середа 09 березня 2022 07:43
Гуманітарний коридор із Сум до Полтави буде відкритий і сьогодні. Названо графік Фото: евакуація з Сум (t.me)
Автор: Володимир Костирін

Мешканці Сум сьогодні теж зможуть виїхати до Полтави-переговорні групи погодили продовження дії "зеленого" гуманітарного коридору на середу, 9 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Друзі! Всю ніч працювала переговорна група і було продовжено дію гумкоридора з Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00",- розповів він.

Сумчани можуть виїжджати на власному транспорті.

Додатково приблизно на 14.00 міська влада повертає 22 автобуси з Полтави назад до сум, які вчора поїхали в першій колоні. Їх подадуть для вагітних, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю.

"Міська влада Сум спільно з народними депутатами усю ніч займалася пошуком транспорту і додатково повідомимо про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного хреста!" - додає Живицький.

Раніше в Сумській ОВА розповіли, що 8 березня більше ніж 3 тисяч цивільних були евакуйовані з Сум.

Нагадаємо також, що вчора евакуація з Сум була на час припинена через стрільбу по маршруту зеленого коридору.

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