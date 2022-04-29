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Гуманитарный хаб в Запорожье передал уже 230 тысяч продуктовых наборов, - Мироненко

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Пятница 29 апреля 2022 15:02
Гуманитарный хаб в Запорожье передал уже 230 тысяч продуктовых наборов, - Мироненко Фото: гуманитарный хаб в Запорожье передал уже 230 тысяч продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Гуманитарный хаб, созданный компанией "Метинвест" на базе "Запорожстали", сформировал 230 тысяч продуктовых наборов для городов, которые больше всего нуждаются в помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на енерального директора "Запорожстали" Александра Мироненко.

"На сегодня мы сформировали 230 тысяч продуктовых наборов - все они предназначены для городов присутствия группы "Метинвест" Рината Ахметова - Покровская Каменского, Кривого Рога, куда сейчас едет много украинцев, которые эвакуируются из оккупированных городов. Также, кроме продуктов, гуманитарный хаб предоставляет медикаменты в больницы городов, где они необходимы", - рассказал Мироненко.

Также, по его словам, компания продолжает оказывать системную помощь Вооруженным силам Украины, и оперативно удовлетворяет все их обращения.

"У нас налажено изготовление бронепластин для бронежилетов - уже более 20 тыс. передано в ВСУ. Мы также передаем технику - только Запорожсталь передала более 60 единиц. К нам обращаются ответственные лица ВСУ, и все, что им нужно, мы предоставляем немедленно. Потому что мы понимаем: если мы не будем поддерживать нашу армию, мы не приблизим день победы", - уверен Мироненко.

Как известно, компания "Метинвест" развернула для переселенцев более 6 тысяч мест в городах своего присутствия. Также, совместно с ДТЭК и в координации с фондом, компания учредила гуманитарный штаб "Спасаем жизни": он уже закупил более 100 вагонов продуктов питания для украинцев, в планах - еще более 1 тыс. тонн. Также компания "Метинвест" оказывает системную помощь ВСУ.

Так, она предоставляет 100 тыс. бронежилетов для наших бойцов, каски, аптечки и турникеты, технику и беспилотники, а также поставляет противотанковые ежи: их изготовлено более 60 тыс. штук

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