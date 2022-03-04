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Из гуманитарного хаба на Закарпатье уже отправился первый груз в Харьков

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Пятница 04 марта 2022 15:54
Из гуманитарного хаба на Закарпатье уже отправился первый груз в Харьков Фото: с гуманитарного хаба на Закарпатье уже отправился первый груз в Харьков (t me)
Автор: Артем Горовенко

Из гуманитарного хаба, который расположен на базе завода "Еврокар" в пгт Соломоново Закарпатской области, и граничит со Словакией и Венгрией, по железной дороге отправился первый гуманитарный груз в Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры в Telegram-канале.

"Запустился центр по доставке гуманитарных грузов, который принимает помощь от стран Евросоюза для Украины, которая воюет с войсками российского оккупанта. Власти Закарпатской области совместно с Укрзализныцей организуют ритмичную и бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузов в наиболее пострадавшие территории страны - Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу", - рассказали в Министерстве.

Локация хаба позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездную колею двух видов-европейского образца (1435) и украинского (1520).

"Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба отправился в Харьков", - отметили в ведомстве.

В Мининфраструктуры отметили, что приоритетными типами грузов являются медикаменты, средства гигиены, продукты длительного хранения, одежду, бутилированная вода, детские продукты (еда, подгузники и пр.), спальные мешки и карематы.

"Просьба предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах", - добавили в ведомстве.

Контактный телефон: +380 50 96 12 607.

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Закарпатская область Харьков
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