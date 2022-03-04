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Із гуманітарного хабу на Закарпатті вже відправився перший вантаж до Харкова

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П'ятниця 04 березня 2022 15:54
Із гуманітарного хабу на Закарпатті вже відправився перший вантаж до Харкова Фото: із гуманітарного хабу на Закарпатті вже відправився перший вантаж до Харкова (t me)
Автор: Артем Горовенко

Із гуманітарного хабу, що розташований на базі заводу "Єврокар" у смт Соломоново Закарпатської області, та межує зі Словаччиною та Угорщиною, залізницею відправився перший гуманітарний вантаж до Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури у Telegram-каналі.

"Запустився центр по доставці гуманітарних вантажів, який приймає допомогу від країн Євросоюзу для України, яка воює з військами російського окупанта. Влада Закарпатської області спільно з Укрзалізницею організовують ритмічну та безперебійну роботу хабу, який доправлятиме гуманітарні вантажів до найбільш постраждалих територій країни - Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одеси", - розповіли в Міністерстві.

Локація хабу дозволяє отримувати та відправляти вантажі залізницею, оскільки має під’їзну колію двох видів - європейського зразка (1435) та українського (1520).

"Перший гуманітарний вантаж залізницею із хабу відправився до Харкова", - зазначили у відомстві.

У Мінінфраструктури зауважили, що пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, харчі довготривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати.

"Прохання надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах", - додали у відомстві.

Контактний телефон: +380 50 96 12 607.

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Закарпатська область Харків
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