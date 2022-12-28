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Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5: мінус 300 днів війни, плюс 200 тонн допомоги громадам

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Середа 28 грудня 2022 15:08

Гуманітарний напрям діяльності для Харківської ТЕЦ-5 у 2022-му за важливістю зрівнявся з енергогенерацією. Підсумки 10 місяців роботи Гуманітарного хабу ТЕЦ-5, організованого за ініціативи БФ "Майбутнє – дітям", підбив голова правління теплоцентралі Олександр Мінкович.

Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5: мінус 300 днів війни, плюс 200 тонн допомоги громадам

"Напередодні Нового, 2022-го, року ми несли на собі тягар надвисокої ціни на газ, вважаючи, що 2021-й влаштував для вітчизняної енергетики небачене випробування. Але прийшов рік зі знаком війни. І стало цілком зрозуміло, що на порядку денному питання виживання не тільки нашого підприємства, але й прилеглих громад. Тому ТЕЦ-5 зосередилася на підтримці своїх працівників, жителів Харкова, Пісочинської, Солоницівської, Будянської громад", - сказав Олександр Мінкович.
Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5: мінус 300 днів війни, плюс 200 тонн допомоги громадам
За його словами, ТЕЦ-5 довелося вибудувати інфраструктуру й логістику, підімкнути десятки волонтерів, міжнародних фондів і донорських структур, залучити регіональну владу не лише Харківщини, але і європейських земель.

"З гордістю говорю про те, що впродовж року Харківська ТЕЦ-5 достойно тримала не тільки енергетичний, але й гуманітарний фронт, – зазначив Олександр Мінкович. – Ми доставили й розподілили 200 тонн гуманітарних вантажів. Найбільше з них, 177 тонн – продукти харчування. А також генератори і павербанки, всього 1300 одиниць. Решта – дитяче харчування, каремати, речі й взуття для дорослих і малюків, господарчі й канцелярські товари, медикаменти, засоби гігієни й побутова хімія".
Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5: мінус 300 днів війни, плюс 200 тонн допомоги громадам
Окремо керівник Харківської ТЕЦ-5 виділив гуманітарну допомогу, яку хаб отримав у листопаді від друзів і партнерів з Нюрнберга:

"Два високоточні наркозно-дихальні апарати Dräger Primus відтепер рятують життя й здоров'я маленьких та дорослих пацієнтів Харківської обласної дитячої клінічної лікарні N1 та обласної клінічної лікарні. Таку необхідну підтримку Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5 зміг надати провідним лікарням Харківщини в межах отриманої допомоги з Німеччини. Також мерія Нюрнберга і волонтери нашого хабу зміцнили матеріальну базу медичних закладів Харківської області, спрямувавши у лікарні 360 функціональних ліжок і 20 спеціальних ліжок для операційних".
Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5: мінус 300 днів війни, плюс 200 тонн допомоги громадам
Керівник Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович подякував кожному, хто в Україні та за кордоном долучився до підтримки й посилення опірності жителів Слобожанщини і продовжує це робити.

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