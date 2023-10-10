Гуманітарна місія Frida заявила про старт проекту з допомоги українцям з ПТСР

У міжнародний День психічного здоров'я гуманітарна українсько-ізраїльська місія Frida заявила про старт проекту допомоги українцям з посттравматичним синдромом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ідеологів гуманітарної місії Романа Гольдмана та Марка Нев'язького.

"Це питання вкрай актуальне для воюючої України, а Ізраїль має величезний досвід допомоги таким людям. Проект реалізується у трьох напрямках: лікування пацієнтів з ПТСР, їхня психологічна адаптація, підвищення кваліфікації українських фахівців у галузі психологічної допомоги та соціального захисту", - повідомив Роман Гольдман.

За його словами, у проекті беруть участь провідні міжнародні фахівці, куратором виступає головний психіатр центрального округу Ізраїлю, лікарка вищої категорії Жанна Якеревич.