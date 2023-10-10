UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гуманітарна місія Frida заявила про старт проекту з допомоги українцям з ПТСР

Фото: Роман Гольдман та Марк Нев'язький (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

У міжнародний День психічного здоров'я гуманітарна українсько-ізраїльська місія Frida заявила про старт проекту допомоги українцям з посттравматичним синдромом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ідеологів гуманітарної місії Романа Гольдмана та Марка Нев'язького.

"Це питання вкрай актуальне для воюючої України, а Ізраїль має величезний досвід допомоги таким людям. Проект реалізується у трьох напрямках: лікування пацієнтів з ПТСР, їхня психологічна адаптація, підвищення кваліфікації українських фахівців у галузі психологічної допомоги та соціального захисту", - повідомив Роман Гольдман.

За його словами, у проекті беруть участь провідні міжнародні фахівці, куратором виступає головний психіатр центрального округу Ізраїлю, лікарка вищої категорії Жанна Якеревич.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльПТСР