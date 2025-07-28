Gulliver у Києві переходить до нового власника: що сталося та чий тепер комплекс

Як сказано у заяві, наразі відбувається процес передавання управління від попереднього власника до з'єднаної управлінської команди державних банків.

В "Ощадбанку" повідомили, що згідно з законодавством про іпотеку чинні договори оренди втратили силу, тому орендарям рекомендують якнайшвидше звернутися до керуючої компанії для укладення нових угод. При цьому в банку запевняють, що умови залишаться незмінними, окрім випадків, коли йдеться про явно неринкові положення.

"Рішення щодо залучення зовнішніх управителів та рішення щодо продажу будівлі наразі Консорціум не приймає. Подальша стратегія роботи із об'єктом буде ретельно розроблена з акцентом на максимальний грошовий потік на користь державних банків. Ця стратегія буде прозорою", - наголосили в "Ощадбанку".

Стягнення іпотеки відбулось на підставі стратегії, затвердженої обома держбанками внаслідок припинення обслуговування боргу з боку боржника компанії "Три О" у 2024 році.

В "Ощадбанку" нагадали, що консорціумний кредит було надано компанії ТОВ "Три О" ще у 2006 році. Як забезпечення виступав торгово-офісний комплекс Gulliver разом з усім обладнанням та земельною ділянкою, на якій він зведений. Іпотекодержателями виступали "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" у співвідношенні 80/20. Об’єкт ввели в експлуатацію у 2014 році.

З огляду на складну економічну ситуацію в країні та проблеми в рітейл-секторі, позичальник не зміг обслуговувати кредит за первинними умовами. У 2020 році за процедурою, визначеною Законом України "Про фінансову реструктуризацію", борг було реструктуризовано.

Водночас, за словами голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова, наразі відбувається процес переходу управління від старого власника до нового.

"У зв’язку із зміною власника ані відвідувачам, ані орендарям ТОК турбуватися не треба. Адже наша мета - зробити так, що ніяких змін ніхто не помітив. Проте звертаю увагу, що орендарям треба буде переукласти договір оренди із новим власником", - написав він.