ГУД объявила закупку двух бронированных Mercedes по 21 млн гривен

Два бронированных Mercedes-Benz S-класса должны иметь обивку из эксклюзивной кожи

Государственная организация "Автобаза Государственного управления делами (ГУД) заказала тендеры по закупке легковых автомобилей ожидаемой стоимостью 53,89 млн гривен. Об этом говорится в объявлении ГУД в системе Prozorro.

Автобаза ГУД планирует приобрести два бронированных Mercedes-Benz S 600 2018 года выпуска ожидаемой стоимостью 42,42 млн гривен. Следовательно, стоимость одного автомобиля должна составить 21 млн гривен (около 800 тыс. долларов).

В технических требованиях к предмету закупки указано, что один автомобиль (в модификации Mercedes-Benz S 600 или эквивалент) должен иметь: пакет бронирования высшей степени защиты VR10 оббивку с эксклюзивной черной кожи, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, автоматическую систему кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер в задней части салона, обивку потолка микрофибры, функцию памяти для задних сидений, декоративные элементы: тополь черный полированный

В требованиях к второго автомобиля также указано, что он должен иметь такую же модификацию пакет бронирования высшей степени защиты VR10, обивку - кожа эксклюзив цвета фарфор или черная, систему ночного видения, ТВ-тюнер, мультимедийную систему для пассажиров задних сидений.

Как сообщают "Наші гроші", автомобили покупают для Администрации президента Петра Порошенко.

Кроме того, "Автобаза Государственного управления делами" также хочет купить два Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) 2018 г.в. ожидаемой стоимостью 11,47 млн гривен, или около 220 тыс. долларов за штуку.

Одна из машин должна иметь обивку салона из эксклюзивной черной кожи, систему кондиционирования сидений водителя и переднего пассажира, пакет систем помощи при парковке с камерой кругового обзора, мультифункциональное рулевое колесо в исполнении из дерева и кожи, комфорт-пакет обогрева, декоративные элементы: тополь черный полированный.

Второй мерседес также будет иметь обивку салона из эксклюзивной черной кожи, заднюю часть салона с перегородкой, холодильный отсек, откидные столики в задней части салона, проекционный дисплей, сигнальные жилеты для водителя и пассажиров, ТВ-тюнер, мультимедийную систему для пассажиров задних сидений.

Отмечается, что цены на Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) у официального представителя немецкого концерна в Украине стартуют от 3,33 млн гривен.

Добавим, что ГУД было создано в 2000 году как единый орган по материально-техническому, социально-бытовому, лечебно-профилактическому обеспечению деятельности президента Украины, Верховной рады, Кабинета министров, Совета национальной безопасности и обороны Украины, других государственных органов, высших должностных лиц зарубежных стран.

Напомним, в Киеве 31 мая произошла авария на Позняках - сообщало, что машина из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбила 13-летнего мальчика на велосипеде. Впоследствии в Администрации президента сообщили, что машина, которая сбила велосипедиста в Киеве на переходе, не принадлежала кортежу президента.