ДУС оголосила закупівлю двох броньованих Mercedes по 21 млн гривень

Два броньовані Mercedes-Benz S-класу повинні мати оббивку з ексклюзивної шкіри

Державна організація "Автобаза Державного управління справами" (ДУС) замовила тендери щодо закупівлі легкових автомобілів очікуваною вартістю 53,89 млн гривень. Про це йдеться в оголошенні ДУС в системі Prozorro.

Автобаза ДУС планує придбати два броньовані Mercedes-Benz S 600 2018 року випуску очікуваною вартістю 42,42 млн гривень. Відтак, вартість одного автомобіля має становити 21 млн гривень (близько 800 тис. доларів).

У технічних вимогах до предмету закупівлі вказано, що один автомобіль (у модифікації Mercedes-Benz S 600 або еквівалент) повинен мати: пакет бронювання найвищою мірою захисту VR10 оббивку з чорної ексклюзивної шкіри, холодильний відсік, аудіосистему з навігацією, автоматичну систему кондиціонування повітря, автоматичний кондиціонер в задній частині салону, оббивку стелі мікрофібри, функцію пам’яті для задніх сидінь, декоративні елементи: тополь чорний полірований.

У вимогах до другого автомобіля також вказано, що він повинен мати таку ж модифікацію пакет бронювання найвищою мірою захисту VR10, оббивку - шкіра ексклюзив порцелян або чорна, систему нічного бачення, ТВ-тюнер, мультімедійну систему для пасажирів задніх сидінь.

Як повідомляють "Наші гроші", автомобілі купують для Адміністраціі президента Петра Порошенка.

Крім того, "Автобаза Державного управління справами" також хоче купити два Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) 2018 р.в. очікуваною вартістю 11,47 млн гривень, або близько 220 тис. доларів за штуку.

Одна з автівок повинна мати оббивку салону з чорної ексклюзивної шкіри, систему кондиціонування сидінь водія і переднього пасажира, пакет систем допомоги при паркуванні з камерою кругового огляду, мультифункціональне рульове колесо у виконанні з дерева і шкіри, комфорт-пакет обігріву, декоративні елементи: тополь чорний полірований.

Другий мерседес також матиме оббивку салону з чорної ексклюзивної шкіри, задню частину салону з перегородкою, холодильний відсік, відкидні столики в задній частині салону, проекційний дисплей, сигнальні жилети для водія і пасажирів, ТВ-тюнер, мультімедійну систему для пасажирів задніх сидінь.

Зазначається, що ціни на Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) у офіційного представника німецького концерну в Україні стартують від 3,33 млн грн.

Додамо, що ДУС було створено у 2000 році як єдиний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового, лікувально-профілактичного забезпечення діяльності президента України, Верховної ради, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів, вищих посадових осіб зарубіжних країн.Нагадаємо, у Києві 31 травня сталась аварія на Позняках - повідомляло, що машина із кортежу президента України Петра Порошенка збила 13-річного хлопчика на велосипеді. Згодом в Адміністрації президента повідомили, що машина, яка збила велосипедиста у Києві на переході, не належала кортежу президента.