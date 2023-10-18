Гучне весілля у Львові. В ДБР відреагували, вказавши на важливу деталь

"В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена - це колишня працівниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з ДБР вже як два роки. Тому ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки", – пояснила вона.

Вона закликала перевіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно перевіряти факти та обов’язково звертатися до першоджерел інформації.

"Ми живемо в шаленому інформаційному потоці, в який затягується дезінформація, ІПСО, перекручені факти. ДБР закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації і якщо новина містить сумнівні факти - обов’язково звертатися до першоджерела", - сказала Сапьян.

Вона також додала, що проведення коштовного весілля під час війни – це питання громадянського сумління.

"Не варто пов’язувати лакшерівесілля з колишньою роботою молодят. Це - питання статків їхньої родини та громадянського сумління під час війни", - сказала радниця.

Гучне весілля у Львові

Нещодавно екс-прокурор та екс-працівниця ГБР - Ростислав Ільницький та Роксолана Москва відіграли весілля. Вони відзначали її в елітному комплексі у передмісті Львова. Екс-чиновники витратили на святкування "кругленьку" суму, яка обчислюється шістьма "нулямиЙ. Тыльки торт коштував 100 тисяч. На ній виступали Полякова, Пономарьов та DZIDZIO, а ведучим був Григорій Решетник.