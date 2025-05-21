"Гучна ніч" в Орловській області: в мережі кажуть про ураження важливого для ОПК заводу

В Орловській області (РФ) цієї ночі, 21 травня, лунали вибухи, в регіоні фіксували безпілотники. З'явилися дані про "прильоти" по території Болхівського заводу напівпровідникових приладів, на якому сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки, Telegram-канал Exilenova+, та губернатора Орловської області Андрія Кличкова.
В орловських каналах в інтернеті писали про "прольоти БПЛА" над областю, та прогнозували, що "ніч буде гучною".
Вранці в мережі з'явилися публікації про начебто ураження на тлі повітряної атаки в цьому регіоні Болхівського заводу напівпровідникових приладів (АТ "БЗПП"). В місцевих пабліках, зокрема, скаржилися на вибухи в районі даного об'єкта.
Дане підприємство передуває під санкціями з боку країн Заходу.
За даними з відкритих джерел, на Болхівському заводі виробляють мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікроскладання.
Також продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ та тренажерах для танків та ракетних комплексів, звертає увагу Тг-канал "Exilenova+".
"Підприємство співпрацює з концерном "Сузір'я" та іншими структурами Оборонно-промислового комплексу", - розповіли в мережі про даний завод, який вважається важливим елементом ОПК країни-агресора.
Крім того, в інтернеті з'явилися кадри про "бавовну" на Болохівському заводі цієї ночі. На світлинах, зокрема, видно дим та пожежу.
Близько шостої ранку губернатор Орловської області Кличков розповів у своєму Telegram, що начебто в регіоні цієї ночі було "знищено 11 ворожих БПЛА".
"За попередньою інформацією ушкоджень та постраждалих немає, на місцях події ведуться оперативні перевірки", - запевнив російський чиновник.
Як повідомлялося раніше, у ніч проти 21 травня у низці областей РФ скаржилися на вибухи, начебто через атаку дронів. Зокрема про "гучні хлопки" розповідали в пабілках у Тульській та Ярославській областях. Крім того, була призупинена робота аеропортів у районах Калуги, Тури, Костроми, Ярославля.
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