В ГСЧС назвали факторы, влияющие на загрязнение воздуха

На загрязнение воздуха влияет антициклонный характер погоды, что приводит отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха, отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отметили в ГСЧС, значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций наблюдаются только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

"Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает", - добавили в пресс-службе.

Таким образом, синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

С целью усиления мониторинга атмосферного воздуха в городе Киеве 16 постов метеонаблюдений центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского переведены на усиленный режим работы.

Также в ГСЧС добавили, что по прогнозам Украинского Гидрометцентра в период с 28 по 29 октября 2019 на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации.

Напомним, в Киеве наибольшие показатели загрязнения воздуха фиксируются в Голосеевском районе, а также в местах максимального скопления автотрнаспорта.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Укргидрометцентре опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха в Украине.