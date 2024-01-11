ГС "Відсіч" готує українських захисників за підтримки FAVBET

Нещодавно українська компанія FAVBET розпочала партнерство з громадською спілкою "Центр підготовки "Відсіч", що опікується мілітарі-підготовкою громадян до участі в захисті від збройної агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Учасники "Відсіч" проходять регулярні навчально-тренувальні заходи й за декілька тижнів освоюють особисту безпеку військовослужбовця, основи будови людського організму та особливо вразливі місця для ураження, технічні характеристики і особливості застосування різних зразків зброї, правила поводження зі зброєю, практичне застосування вогнепальної зброї з різних положень і в різних умовах, рукопашний бій та самозахист тощо.

Окрім технічної підготовки, команда ГС "Відсіч" звертає увагу та навчає аспектам психології поведінки людини в різних умовах життя, розповідає, як справлятися з бойовим стресом.

"Сьогодні важливо, щоб українці були максимально підготовлені як фізично, так і морально, а їхній рівень професійності має бути ідеально відпрацьованим. Ми проводимо таку підготовку, щоб кожен розумів - як діяти при несені служби в різних умовах й міг здолати ворога. Наша діяльність важлива для України та для героїв, які боронять українські землі. Це стало можливо в першу чергу завдяки допомозі компанії", - заявили представники ГС "Відсіч".

В компанії зазначають, що співпраця компанії FAVBET з ГС "Відсіч" - ще один етап системної роботи групи компаній Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation, зосередженої на підвищені обороноздатності України.

Всього з початком повномасштабного вторгнення за сприяння благодійного фонду було передано понад 260 авто, 130 дронів різного типу, а сумарна сума допомоги ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 210 млн грн.