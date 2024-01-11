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ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET

Четверг 11 января 2024 12:23 promo
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ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET Фото: ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Недавно украинская компания FAVBET начала партнерство с общественным союзом "Центр подготовки "Відсіч", который занимается милитари-подготовкой граждан к участию в защите от вооруженной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Участники "Відсіч" проходят регулярные учебно-тренировочные мероприятия и через несколько недель осваивают личную безопасность военнослужащего, основы строения человеческого организма и особо уязвимые места для поражения, технические характеристики и особенности применения различных образцов оружия, правила обращения с оружием, практическое применение огнестрельного оружия. положений и в разных условиях, рукопашное сражение и самозащита и т.д.

ОС &quot;Відсіч&quot; готовит украинских защитников при поддержке FAVBET

Кроме технической подготовки, команда ОС "Відсіч" обращает внимание и обучает аспектам психологии поведения человека в разных условиях жизни, рассказывает, как справляться с боевым стрессом.

"Сегодня важно, чтобы украинцы были максимально подготовлены как физически, так и морально, а их уровень профессиональности должен быть идеально отработан. Мы проводим такую подготовку, чтобы каждый понимал - как действовать при несении службы в разных условиях и мог одолеть врага. Наша деятельность важна для Украины и для героев, защищающих украинские земли, это стало возможно в первую очередь благодаря помощи компании ", - заявили представители ОС "Відсіч".

В компании отмечают, что сотрудничество компании FAVBET с ОС "Відсіч" - еще один этап системной работы группы компаний Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation, сосредоточенной на повышенные обороноспособности Украины.

Всего с началом полномасштабного вторжения при содействии благотворительного фонда было передано более 260 авто, 130 дронов разного типа, а суммарная сумма помощи ВСУ и другим силам обороны составила более 210 млн грн.

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