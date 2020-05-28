Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов на пресс-конференции якобы по итогам заседания ТКГ, обвинил Украину в срыве переговоров по Донбассу 27 мая. Однако сам Грызлов не участвовал в ее заседании.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, близкий к ходу переговоров.

"Грызлов прогулял переговоры, как школьник, и отчитался о том, чего в реальности не было", - уточнил собеседник издания.

Ранее в российских СМИ появилось заявление Грызлова о якобы "срыве работы" четырех подгрупп ТКГ со стороны Украины. По его словам, есть "серьезные вопросы к составу киевской делегации".

Источник РБК-Украина предполагает, что текст заявления был написан заранее, когда участие Грызлова в переговорах еще планировалось.

Отметим, что Грызлов также назвал предложение президента Украины Владимира Зеленского по изменению Минских соглашений таковым, что "может привести к непоправимым последствиям". Так он ответил на озвученную Зеленским во время пресс-конференции информацию, что для урегулирования ситуации на Донбассе может быть применен план "В" и "С".

Напомним, представитель РФ в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов 27 мая сказал, при каком условии будет отменена боевая готовность террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.