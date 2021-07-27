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Грузию накрыл ливень. Батуми залило, в регионах поднялся уровень воды в реках

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Батуми, Вторник 27 июля 2021 15:01
Грузию накрыл ливень. Батуми залило, в регионах поднялся уровень воды в реках Фото: Грузию накрыл ливень (batumi.ge)
Автор: Анастасия Рокитна

На западе Грузии прошли мощные ливни. Это привело к увеличению уровня воды в реках.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Новости-Грузия".

В деревнях Хобского муниципалитета вода затопила дворы, улицы и сельскохозяйственные угодья. Возле Кутаиси на участке дороги Цхалтубо-Цагери-Лентехи размыта автомобильная дорога.

Кроме того, произошел оползень на седьмом километре трассы внутреннего значения Алпана-Цагери. На этом участке дороги запрещено движение всех видов транспорта.

ქუთაისი(წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხის ლასდილის საავტომობილი გზის 97-ე კმ-ზე სტიქიის შედეგად წაღებულია საავტომობილო გზა,მიმდინარეობს გზის აღდგენისთვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმარება

Posted by საავტომობილო გზების დეპარტამენტი on Tuesday, July 27, 2021

Река Цхенисцкали вышла из берегов и унесла около 50 метров центральной дороги возле села Саксари. Поврежден мост, соединяющий деревню Лентехи с тремя общинами.

Вместе с тем, ливень и залил улицы Батуми. В городе произошел сбой в работе общественного транспорта.

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Грузия ливень
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