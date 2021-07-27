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Грузію накрила злива. Батумі залило, у регіонах піднявся рівень води в річках

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Батумі, Вівторок 27 липня 2021 15:01
Грузію накрила злива. Батумі залило, у регіонах піднявся рівень води в річках Фото: Грузію накрила злива (batumi.ge)
Автор: Анастасія Рокитна

На заході Грузії пройшли потужні зливи. Це призвело до збільшення рівня води в річках.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Новости-Грузия".

У селах Хобського муніципалітету вода затопила двори, вулиці та сільськогосподарські угіддя. Біля Кутаїсі на ділянці дороги Цхалтубо-Цагері-Лентехі розмита автомобільна дорога.

Крім того, стався зсув на сьомому кілометрі траси внутрішнього значення Алпана-Цагері. На цій ділянці дороги заборонено рух всіх видів транспорту.

ქუთაისი(წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხის ლასდილის საავტომობილი გზის 97-ე კმ-ზე სტიქიის შედეგად წაღებულია საავტომობილო გზა,მიმდინარეობს გზის აღდგენისთვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმარება

Posted by საავტომობილო გზების დეპარტამენტი on Tuesday, July 27, 2021

Річка Цхенісцкалі вийшла з берегів і забрала близько 50 метрів центральної дороги біля села Сакдарі. Пошкоджений міст, що з'єднує село Лентехі з трьома громадами.

Разом з тим, злива і залила вулиці Батумі. У місті стався збій у роботі громадського транспорту.

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