Грузію накрила злива. Батумі залило, у регіонах піднявся рівень води в річках

На заході Грузії пройшли потужні зливи. Це призвело до збільшення рівня води в річках.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Новости-Грузия ".

У селах Хобського муніципалітету вода затопила двори, вулиці та сільськогосподарські угіддя. Біля Кутаїсі на ділянці дороги Цхалтубо-Цагері-Лентехі розмита автомобільна дорога.

Крім того, стався зсув на сьомому кілометрі траси внутрішнього значення Алпана-Цагері. На цій ділянці дороги заборонено рух всіх видів транспорту.

ქუთაისი(წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხის ლასდილის საავტომობილი გზის 97-ე კმ-ზე სტიქიის შედეგად წაღებულია საავტომობილო გზა,მიმდინარეობს გზის აღდგენისთვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმარება Posted by საავტომობილო გზების დეპარტამენტი on Tuesday, July 27, 2021

Річка Цхенісцкалі вийшла з берегів і забрала близько 50 метрів центральної дороги біля села Сакдарі. Пошкоджений міст, що з'єднує село Лентехі з трьома громадами.

Разом з тим, злива і залила вулиці Батумі. У місті стався збій у роботі громадського транспорту.