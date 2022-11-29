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У Грузії заявили, що не відправлять Саакашвілі лікуватися за кордон

Фото: експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

У Грузії заявили, що чинне законодавство країни не дозволяє відправити експрезидента країни Міхеїля Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці, на лікування за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

Як повідомляє видання, міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що це не заважає залучити до лікування політика закордонних фахівців.

"Ми пропонуємо засудженому Саакашвілі - він може привезти будь-якого лікаря з будь-якої закордонної клініки, якому держава дозволить підключитися до його лікування", - повідомив Брегадзе.

Міністр юстиції також прокоментував інформацію про можливе отруєння Саакашвілі. Він підкреслив, що держава запропонувала Саакашвілі пройти повну токсикологічну експертизу у Національному бюро судової експертизи, проте політик відмовився від цієї пропозиції.

"Эхо Кавказа" пише, що Саакашвілі не з'являвся на публіці з квітня цього року. З травня він проходив лікування у клініці "Вівамеді". Вчора, 28 листопада, експрезидент мав з'явитися на засіданні Тбіліського міського суду, але лікарі не дозволили перевезти Саакашвілі. Члени родини і соратники політика наполягають, що життю експрезидента загрожує небезпека і його необхідно відправити на лікування за кордон.

Проте президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка запевнила, що уважно спостерігає за станом здоров'я колишнього президента країни, чекає на "гідне рішення" суду щодо його медичного висновку.

Днями РБК-Україна повідомляло, що в організмі експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі, який зараз перебуває у грузинській в'язниці, виявили сліди миш'яку.

Нагадаємо, що експрезидента Грузії, колишнього голову Одеської обладміністрації Міхеїла Саакашвілі могли отруїти після арешту. Про це свідчать дані експертизи, заявив адвокат Саакашвілі Валерій Гелбахіані.

8 листопада адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе говорив, що в політика діагностувано деменцію і туберкульоз, є підозри ще на десятки захворювань. 19 листопада адвокат політика Валерій Гелбахіані заявив, що експертиза виявила в організмі Саакашвілі отруйні речовини.

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Міхеіл Саакашвілі