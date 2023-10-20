У Грузії затвердили план дій у разі застосування ядерної зброї у регіоні

Грузинська влада та служби державної безпеки (СДБ) розробили та затвердили план дій на випадок застосування в регіоні ядерної зброї.
Про це заявив керівник грузинської СДБ Григол Лілуашвілі, передає РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
У розмові з журналістами він зазначив, що зараз грузинське населення поступово починає усвідомлювати важливість ядерної загрози.
"Хочу нагадати, що нинішні виклики не відкидають застосування ядерної зброї", - сказав глава грузинської служби держбезпеки.
При цьому він уточнив, що має на увазі не Грузію, а навколишній регіон.
"За участю керівників уряду, реагуючих органів та агентства нашої СДБ розроблено та затверджено план дій, згідно з яким для кожного відомства прописаний сценарій, план дій, який, не дай Боже, доведеться втілити в життя в такому разі", - заявив Лілуашвілі.
Також він зазначив, що різні сценарії на випадок ядерної катастрофи розробляють багато країн, зокрема й держави Європейського союзу.
За словами голови СДБ Грузії, бомбосховища є актуальними лише "під час прямого влучення", і Тбілісі необхідно проводити "помірну та прагматичну політику як усередині країни, так і за її межами".
Раніше повідомлялося, що 18 жовтня Держдума РФ ухвалила в цілому законопроект про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У Міністерстві іноземних справ України відреагували на такий крок, який розцінили як провокацію.
Нагадаємо, що Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) було прийнято на сесії Генасамблеї ООН у 1996 році, але не набрав чинності, оскільки його не підписала достатня кількість країн.
Останнє ядерне випробування РФ провела у 1990 році. Але в лютому 2023 року російський диктатор Володимир Путін доручив підготувати полігон для такого випробування, "якщо США зроблять це першими".
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