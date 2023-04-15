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У Грузії спростували чутки про поновлення авіасполучення з Росією

Ілюстративне фото: у Грузії спростували чутки про відновлення авіасполучення з Росією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Грузія не відновлювала прямі авіарейси між Москвою та Тбілісі. Інформація про це раніше з'являлася на сайті російського аеропорту.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия", про це сказано в повідомленні Агентства цивільної авіації Грузії.

"Наголошуємо, що між Грузією та Росією пряме регулярне авіасполучення не здійснюється і статус-кво не змінився. Російська сторона не зверталася щодо відновлення регулярного повітряного сполучення", - наголошують в агентстві.

Варто зауважити, що інформацію про поновлення авіасполучення представникам Грузії довелося спростовувати після того, як у п'ятницю, 14 квітня, на сайті російського аеропорту "Внуково" з'явився прямий рейс до Тбілісі. Тоді співробітники аеропорту РФ назвали це "технічним збоєм".

Авіасполучення між країнами припинено ще з 2019 року з ініціативи Москви. Країна-агресор вирішила піти на такий крок після того, як поява у грузинському парламенті російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова викликала протести та заворушення.

Нагадаємо, раніше проросійська правляча партія Грузії захотіла відновити авіасполучення з Росією. Таку ідею підтримав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

При цьому президент країни Саломе Зурабішвілі розкритикувала подібну ініціативу.

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