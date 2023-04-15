У Грузії спростували чутки про поновлення авіасполучення з Росією

"Наголошуємо, що між Грузією та Росією пряме регулярне авіасполучення не здійснюється і статус-кво не змінився. Російська сторона не зверталася щодо відновлення регулярного повітряного сполучення", - наголошують в агентстві.

Варто зауважити, що інформацію про поновлення авіасполучення представникам Грузії довелося спростовувати після того, як у п'ятницю, 14 квітня, на сайті російського аеропорту "Внуково" з'явився прямий рейс до Тбілісі. Тоді співробітники аеропорту РФ назвали це "технічним збоєм".

Авіасполучення між країнами припинено ще з 2019 року з ініціативи Москви. Країна-агресор вирішила піти на такий крок після того, як поява у грузинському парламенті російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова викликала протести та заворушення.